Лиса пришла за яблоками к дачникам под Петрозаводском (ФОТО)

Лесная гостья прогулялась по дачному кооперативу.

Петрозаводчанка выложила в соцсети фото лисы, которая не побоялась прогуляться по дачному участку.

«Вот такой симпатичный житель вновь появился в нашем дачном кооперативе. Обычно только на территории соседей, но в этот раз ее привлекли работы по сносу дерева, и она пришла к нам. И под снегом учуяла яблоки», - комментирует свои фото Марина Гершензон.

Ранее жители Кондопожского района встретили утром лису.