Лиса украла лейку на частном участке в районе Петрозаводска

Хищница искала съестное, но на всякий случай прихватила симпатичную вещицу.

Лису заметили во дворе частного дома в Соломенном. Пушистая красавица хозяйничала на участке, как хотела. Схватила зачем-то лейку, бросила и побежала по своим делам в ТОС СОЛОМЕННОЕ/

«Вот такая гостья ходит по Петрозаводскому шоссе, берегите кошек», — написал автор поста.

Ранее лису сняли с верхотуры на крупном предприятии в карельской столице. Животное укусило работника, после чего ему пришлось делать прививки от бешенства.