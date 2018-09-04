ФОТО: Лисенок в Карелии решил посмотреть на Беломорские петроглифы

В Беломорском районе Карелии сфотографировали лисенка, который вышел к петроглифам.

"Вчера лисёнок вышел из леса прогуляться возле археологического комплекса "Беломорские петроглифы". Работникам музея удалось провести экскурсию для лесного гостя. Лесенок с охотой осмотрел достопримечательность, сфотографировался на память, а после прилег отдохнуть", - сообщает паблик "Беломорск | Официальная группа".

"Кстати, лис очень часто выходит из леса побыть в компании работников музея. Совсем скоро закончится туристический сезон и музей приглашает всех желающих посетить археологический комплекс", - отмечается в сообщении.

Беломорские петроглифы — наскальные изображения, памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи, расположены в Беломорском районе Карелии.