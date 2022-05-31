Лишение свободы грозит главе компании в Карелии, из-за которого лед с крыши рухнул на ребенка

Прокуратура установила, что бездействие директора управляющей компании едва не привело к трагедии, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура Кемского района 31 мая утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора предприятия, ответственного за очистку кровли одного из домов в поселке Рабочеостровск.

Напомним, 20 марта 2022 года с кровли жилого дома в Рабочеостровске сошел лед в тот момент, когда поблизости находился ребенок. Часть наледи упала ему на голову, в результате мальчик получил травмы головы и был госпитализирован.

В результате проверки выяснилось, что директор обслуживающей компании не принял должных мер по очистке кровли. Это и привело к несчастному случаю.

Постановление было направлено в следственный комитет для возбуждения уголовного дела, которое, в свою очередь, оказалось на рассмотрение в Кемском городском суде. Фигуранту грозит штраф — до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 2 лет.