Лишенные "золотых парашютов" петрозаводские чиновники не останутся в проигрыше

Инициатива властей Петрозаводска приостановить единовременные выплаты чиновникам при выходе на пенсию не означает полный отказ от таких выплат – они будут выданы после окончания моратория.

Согласно документу, предлагается прекратить единовременные выплаты выходящим на пенсию муниципальным служащим до 1 января 2024 года.

Ранее с таким предложением к главе Петрозаводска обратился председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

Что пояснил по поводу своей идеи Боднарчук, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".