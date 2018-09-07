14:55, 07 Сентября 2018
Лишенные "золотых парашютов" петрозаводские чиновники не останутся в проигрыше
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Инициатива властей Петрозаводска приостановить единовременные выплаты чиновникам при выходе на пенсию не означает полный отказ от таких выплат – они будут выданы после окончания моратория.
Согласно документу, предлагается прекратить единовременные выплаты выходящим на пенсию муниципальным служащим до 1 января 2024 года.
Ранее с таким предложением к главе Петрозаводска обратился председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.
Что пояснил по поводу своей идеи Боднарчук, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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