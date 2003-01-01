Лишённый прав водитель устроил погоню с полицией на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе

В Пряжинском районе задержали 26-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции на трассе «Сортавала».

В Пряжинском районе сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, лишенного прав и пытавшегося скрыться от преследования. Инцидент произошел на трассе «Сортавала», где мужчина отказался останавливаться по требованию полиции.

По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, 26-летний житель района, заметив патрульный автомобиль, резко увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские начали преследование, во время которого водитель игнорировал законные требования об остановке и создавал угрозу для других участников движения.

В соответствии с законом «О полиции» инспектор ДПС дважды выстрелил в воздух. После этого автомобиль остановился, но водитель попытался скрыться бегством, однако был задержан.

Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения у задержанного. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в пьяном виде и был лишен прав на полтора года.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы и возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.

