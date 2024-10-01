Лишился миллиона рублей: мошенники начали обманывать жителей Карелии под видом сотрудников сотовой компании

Два заявления о мошенничестве поступили в полицию Петрозаводска.

В полицию Петрозаводска с заявлением обратился 58-летний мужчина и соощил, что у него обманным путем похитили почти миллион рублей. Петрозаводчанин рассказал, что ему поступил звонок якобы от сотрудника сотовой компании, который предложил подключить высокоскоростной интернет. Пенсионер согласился, установил на телефон какое-то приложение, а также назвал коды, поступившие на телефон. Спустя время мужчине понадобилось сходить в банк: там он узнал, что с его счета были похищены 980 000 рублей.

В тот же день в полицию поступило сообщение от 45-летней горожанки, которую обманули по стандартной схеме. Аферист связался с ней под видом сотрудника службы по финансовому мониторингу и сообщил, что от её имени кто-то пытается оформить кредит. Чтобы заблокировать незаконную операцию, женщину убедили установить приложение для быстрых переводов, а также самостоятельно оформить в банке кредит на 900 000 рублей. Все деньги она перевела на сторонние счета. В настоящее время по заявлениям потерпевших проводится проверка. Полиция Карелии призывает граждан соблюдать осторожность при телефонных разговорах, не сообщать посторонним персональные данные, не устанавливать на телефон сторонние приложения.