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Лисица ночью навестила жителей Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
07:15, 23 Декабря 2021

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Петрозаводчанка опубликовала фото и видео лисицы, регулярно навещающей морозными ночами дачный поселок.

Лисица попала на прицел камеры видеонаблюдения в одном из дачных поселков в окрестностях Петрозаводска. Фото и видео на своей странице выложила жительница города.

«Наша хитрая Патрекеевна навещает нас морозными ночами. Запутывает, ходит дважды по своим же следам, идёт по следу от машин — в общем, плутовка ещё та, но хороша как всегда», — написала автор видео.

Напомним, лисицу часто видят в самом центре города — так, недавно лесная гостья повстречалась горожанам на набережной Петрозаводска.

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