Лисица ночью навестила жителей Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Петрозаводчанка опубликовала фото и видео лисицы, регулярно навещающей морозными ночами дачный поселок.

Лисица попала на прицел камеры видеонаблюдения в одном из дачных поселков в окрестностях Петрозаводска. Фото и видео на своей странице выложила жительница города.

«Наша хитрая Патрекеевна навещает нас морозными ночами. Запутывает, ходит дважды по своим же следам, идёт по следу от машин — в общем, плутовка ещё та, но хороша как всегда», — написала автор видео.

Напомним, лисицу часто видят в самом центре города — так, недавно лесная гостья повстречалась горожанам на набережной Петрозаводска.