Лисица помогала собирать мусор в окрестностях Костомукши

Животное пробегало вдоль дороге, держа в зубах белый предмет.

Лисица бежала вдоль по дороге рядом с лесом и несла в зубах мусор. Этот момент сняли на видео очевидцы и опубликовали его в паблике АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША.

«Лиса помогала собирать мусор в лесу!», — написал автор поста.

Ранее мы писали о том, как лисица украла лейку на частном участке в районе Петрозаводска. Позже работники сняли хищника с верхотуры на одном из крупных предприятий карельской столицы.