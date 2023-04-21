Лисица вышла на борьбу с крысами в Петрозаводске (ВИДЕО)

В одном из городских пабликов появилось видео лисьей охоты на крыс.

В сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия» опубликовали ролик Алены Олейник, в котором запечатлена лисья охота на городских вредителей.



«Ничего необычного. Петрозаводск. Ключевая. Слегка облезлая хромающая лиса задушила пробегающую крысу и закопала», - сообщила петрозаводчанка.



Кроме того, она обратилась к администрации карельской столицы с вопросом, есть ли какое-то решение по отлову диких животных.



«Медведь, лиса... Товарищи, ответственные за этот бардак, вы вообще в курсе, что это дикие звери, что они опасны и являются переносчиками заразы? Ждете беды?» - уточнила пользователь соцсети.



Напомним, 22 июня наше издание сообщало о том, что одного из «городских» медведей охотинспекторам Минприроды Карелии пришлось застрелить.