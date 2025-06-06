Лисицы захватили новую штаб-квартиру Google

Хищники заняли крышу новой штаб-квартиры мировой корпорации в Лондоне.

Лисицы захватили крышу новой штаб-квартиры Google в Лондоне, пишет Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

На крыше строящегося офиса устроили огромный сад, где планировали развести пчел, бабочек и летучих мышей. Но вместо них в саду поселились лисицы.

Как уточняется, безрезультатная борьба с ними ведётся уже три года. Хищники вырыли нору, а один из зверей стал бегать по этажам и испражняться. Впрочем, самому строительству лисицы не мешают.

По словам эксперта, лисицы часто появляются на стройках, поскольку могут питаться там крысами и едой, оставленной рабочими.