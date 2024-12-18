«Листая истории страницы»: выставку, посвященную 90-летию промкомбината, откроют в Олонце

На встречу пригласят ветеранов производства и их родственников.

Встречу, посвященную 90-летию Олонецкого промкомбината по производству спортинвентаря, проведут в Олонце 19 декабря в 14.00. Она называется «Листая истории страницы».

На мероприятие пригласят ветеранов производства и их родственников, а также тех, кто имел отношение к деятельности предприятия. На выставке расскажут об истории предприятия и людях, работавших на ней.