Листья назвали источником опасности для автомобиля

Эксперт объяснил, почему опавшие листья могут серьезно повредить автомобиль
Опавшие с дерева листья могут серьезно поврелдить автомобиль и даже привести к его поломке. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
— Листья способны забиваться в соты радиатора двигателя и коробки передач, существенно ухудшая охлаждение этих узлов. Попадая на воздухозаборник климатической системы, листья перекрывают поток воздуха и забивают салонный фильтр. В итоге его придётся чаще менять из-за неприятного запаха, — рассказал он.
Кроме того, опасность представляет попадание листьев в дренажную систему под лобовым стеклом.
— Большинство производителей не прописывают регламент по очистке этой системы, а напрасно. Забитый дренаж приводит к тому, что воде с лобового стекла просто некуда уходить. Поэтому грязная вода застаивается в дренажной системе, провоцируя быструю коррозию, — предупредил эксперт.
Наконец, по словам эксперта, в некоторых случаях листья могут попасть на выхлопную систему и катализатор, вызывая задымление и пожар из-за температуры выпускной системы.
— Помимо всего сказанного, листья также ухудшают сцепление с дорогой, а под слоем опавшей листвы можно легко не заметить яму. Листья могут перекрыть сигналы поворота и стоп-сигнал, что нередко приводит к аварии, — подытожил Ладушкин.