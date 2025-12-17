Лиственницы на Ленинградской в Петрозаводске превратили в уродливые обрубки

Горожане возмущены внешним видом сквера около «Ленты» в Октябрьском районе. В мэрии говорят, что так надо.
На срубленные ветки лиственниц на улице Ленинградская обратил внимание фотограф Игорь Подгорный.
— Администрация Петрозаводского городского округа, за что же вы так ненавидите деревья в городе? Зачем изуродовали одну из самых красивых аллей Петрозаводска, превратили красивейшие лиственницы на Ленинградской в уродливые обрубки? — спрашивает фотограф.
Как выяснилось, мэрия города ответила на этот вопрос чуть раньше. Как пояснили в мэрии, в сквере Ленинградских ополченцев подрядчик проводит формовочную обрезку 13 лиственниц, которые растут вдоль Ленинградской улицы, отделены от тротуара и подчеркнуты живой изгородью из жимолости татарской. Формовочная обрезка необходима для приведения посадки к единому стилю и улучшения качественного состояния зеленых насаждений. Работы включают в себя укорочение побегов лиственницы до 70 сантиметров, удаление обломанных, поврежденных и усохших ветвей. Лиственницы, уверены в мэрии, находятся в умеренно-ослабленном состоянии. В мэрии пояснили, что нынешнее состояние деревьев отчасти противоречит задумке посадок, которая включала идею создания живой стены из лиственниц и жимолости, отделяющей озелененную территории от проезжей части.
Также в пресс-службе пояснили, что лиственница в отличии от многих хвойных растений обладает уникальной возможностью формирования новых побегов из спящих почек, расположенных на стволе. Обрезка лиственницы способствует энергичному росту и поддержанию желаемой формы. Удаление отмерших или перегруженных ветвей обеспечивает здоровое развитие и эстетическую привлекательность.
В Петрозаводске после подобной обрезки лиственниц деревья успешно растут на протяжении многих лет. Повторная поддерживающая формовочная обрезка деревьев потребуется примерно через пять лет.
В общем, это не уродливо, а в перспективе красиво и эстетично. И еще на пользу самим деревьям. Так говорят в мэрии.