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Литейный завод «Петрозаводскмаш» увеличит производство в условиях антироссийских санкций

Новости. Экономика
09:05, 02 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

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Для того чтобы поддержать это и другие промышленные предприятия, глава Карелии поручил ввести дополнительные меры помощи со стороны республики.

Руководитель региона Артур Парфенчиков посетил литейный завод «Петрозаводскмаш». С генеральным директором Романом Лобачевым глава Карелии обсудил перспективы дальнейшей работы предприятия и необходимые меры господдержки, сообщили в правительстве республики.

− В условиях санкций, которые сейчас вводит Запад, важно, что у нас в Карелии есть предприятия, которые твердо стоят на ногах. И первое из них — это наш литейный завод «Петрозаводскмаш», − сказал глава республики.

Как сообщил Роман Лобачев, литейный завод сейчас стабильно работает, число заказов увеличивается:

− Наши перспективы связаны с увеличением заказов на внутреннем российском рынке в связи с ограничением поставок из стран Европы. Кроме того, на нас выходит Минский завод, который и в этом году опять готов заключить контракт.

В ситуации, вызванной необходимостью импортозамещения, литейный завод начал осваивать новые виды продукции, основные поставки идут для Трансмашхолдинга — заводов Коломны и Пензы. При этом предприятие продолжает заниматься крупногабаритным литьем.

− Мы скорректируем формат наших мер поддержки, в том числе увеличив оборотные средства предприятий. Это важно не только для литейного завода, но и для других. Мы работаем в тесной связи с федеральным центром, Министерством промышленности и торговли, − отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, литейный завод «Петрозаводскмаш» является единственным в России и странах СНГ изготовителем чугунных фасонных отливок массой более 100 тонн. Завод имеет уникальные плавильные и грузоподъемные мощности, оснащен современным технологическим оборудованием.

В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии на 2020–2024 годы на базе предприятия предусмотрена реализация масштабного проекта по созданию центра компетенции литейного производства высокотехнологических отливок деталей и компонентов для машиностроения. Создание такого центра позволит переформатировать завод в современное научно-производственное предприятие, где с помощью новых технологий будут выпускать качественную продукцию мирового уровня для различных отраслей экономики: например, железнодорожной, целлюлозно-бумажной, судостроительной, а также для ветроэнергетики.

Предприятие уже получало государственную поддержку. За два последних года из бюджета Карелии для компенсации затрат на приобретение оборудования литейному заводу было выделено более 39 миллионов рублей.

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