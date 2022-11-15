Литейный завод в Петрозаводске показал импортозамещение в действии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об успехах нашего флагманского предприятия в импортозамещении.

«Наш Литейный завод приступает к серийному выпуску новой детали дизельного двигателя для тепловозов. На днях образцы отправили в Коломну, где производят такие двигатели», - похвастался на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

Глава Карелии рассказал об успехах нашего флагманского предприятия в импортозамещении, отметив, что в недавнем прошлом при сборке двигателей для ж/д локомотивов использовали цилиндры из Германии. А сегодня такие технологии подвластны и нам: наладить высокотехнологичное производство удалось благодаря усилиям карельских специалистов.

«Сейчас мощности Литейного завода позволяют отливать крупногабаритные изделия из чугуна массой до 150 тонн. Наше предприятие – единственное в России, которое обладает таким потенциалом. И он, несомненно, будет востребован», - заверил руководитель республики.