Литературный конкурс в Петрозаводске позволит создать живые легенды города

Лучшие конкурсные работы лягут в основу городского киберпутеводителя.

В карельской столице пройдет литературный конкурс «Петрозаводск – это моя земля», который направлен на создание живых легенд как о самом городе, так и о его известных людях. Конкурс получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, а по его итогам в Петрозаводске появится городской киберпутеводитель.

Как рассказала «Столице на Онего» директор Фонда территориального развития «Карьяла» Лиана Вагузенкова, которая является одним из организаторов конкурса, горожане смогут участвовать в трех номинациях этого творческого состязания – «Человек-легенда», «Семейная легенда» и «Легендарное место».



Лиана Вагузенкова. Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

«Мы будем принимать работы до 30 июня, а в июле экспертное жюри выберет из них десять самых интересных, – сообщила Лиана Вагузенкова. – После этого состоится «зрительское голосование», на основании которого будут определены пять финалистов конкурса. Мы «подсветим» их документальными роликами о создании работ и тех местах, которым они посвящены. Кроме того, на основании пяти работ финалистов в Петрозаводске будут созданы объекты дополненной реальности, которые расскажут жителям и туристам о городских легендах».

По словам директора Фонда территориального развития «Карьяла», в рамках конкурса его организаторы проведут цикл литературных мастерских и информационных встреч с интересными людьми. Эти встречи пройдут в коворкинг-центре «Create PTZ» на улице Казарменской, 4, в Петрозаводском университете и на других городских площадках.