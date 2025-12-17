«Литрес» удалил 4,5 тысячи книг из-за нового закона о маркировке книг с упоминанием наркотиков

Группа компаний «Литрес» сняла с продажи около 4,5 тысяч книг из-за сомнений издательств в необходимости маркировки изданий с упоминанием наркотиков.
«Литрес» уже промаркировал 400 тысяч книг. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Анурьев в интервью «Ъ». В работе используют ИИ, однако возможны ошибки. Механизм приравнивает каждое упоминание пива в тексте произведения к упоминанию наркотических веществ.
— Не только пиво как наркотик, он и главную героиню маркирует как распространительницу героина. Он также не отличает всякие сокращения, жаргонизмы. Однако для этого ИИ и нужен: LLM-модель обращает внимание, что в фрагменте текста слишком часто упоминаются термины, которые близки в своем понимании к наркотикам, — говорит Сергей Анурьев.
По его словам, закон в текущей редакции настолько жесткий, что никакая маркировка использоваться скорее всего не будет, просто все книги, по которым будут подозрения у издательств и площадок, будут сняты, отметил Сергей Анурьев.
— Мы сняли с продажи около 4,5 тыс. книг, поскольку у издательств есть сомнения с точки зрения того, что там и как упоминается и как следует промаркировать этот контент, — сказал он.
Обсуждение смягчения законодательства, по его словам, ведется только в рамках отраслевой повестки Российского книжного союза. Как частная компания «Литрес» не имеет возможности влять на процесс.
Требование о маркировке произведений, содержащих информацию о наркотиках, вступает в силу в марте 2026 года. Ранее россияне назвали самые значимые для себя книги.