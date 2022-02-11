ЛИЦА ГИПЕРБОРЕИ: Лучшие кадры с фестиваля снежных и ледовых скульптур в Петрозаводске (ФОТОРЕПОРАЖ)

Корреспондент "Столицы на Онего" сделал большой фоторепортаж с праздника "Гиперборея-2022".

Если кто-то из наших читателей не смог побывать на "Гиперборее-2022", - не расстраивайтесь. Фотограф "Столицы на Онего" Людмила Корвякова сделала большой фоторепортаж с традиционного зимнего праздника.

Представляем самые интересные моменты фестиваля снежных и ледовых скульптур, который прошел в Петрозаводске в минувшие выходные: соревнования рыбаков, поедание ухи из 40 килограммов красной рыбы, игры, пляски, лепка снеговиков, праздничный салют и многое другое - смотрите здесь.