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Лица «KareliaSkiFest»: самые яркие моменты фестиваля зимних видов спорта (ФОТО)

Новости. Спорт
08:20, 21 Февраля 2022
фото: Сергей Юдин / ИА "Республика" / правительство Карелии

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В Петрозаводске на Кургане проходит фестиваль зимних видов спорта с участием людей и собак.

Как сообщили в правительстве Карелии, в этом сезоне в лыжных гонках и в других зимних видах спорта принимают участие около 1500 профессионалов и любителей из России и нескольких зарубежных стран.

Фестиваль идет целую неделю - с 19 по 26 февраля. Это крупнейшее спортивное мероприятие республики и один из главных лыжных марафонов в России.

В первый день фестиваля прошли гонки на дистанции 3 км, 10 км, 25 км и 50 км, а самые юные спортсмены соревновались на дистанции в 500 метров.

Также состоялась ночная лыжная гонка на 16 км, а во второй день спортивного праздника - гонки на собачьих упряжках и традиционных финских санях.

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Комментарии

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2022-02-21 08:59:28
Оказывается в Карелии больше одного лыжника
кир
2022-02-21 10:54:18
Зима, дурость письменно не показывай.
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