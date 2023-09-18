Лицей в Петрозаводске оснастили цифровыми лабораториями, 3D-принтерами и микроскопами

Теперь ученики смогут пользоваться новым оборудованием.

В лицее № 40 карельской столицы открыли «Кванториум», рассказали в паблике городской администрации 18 сентября.

«Это уже третий подобный центр в Петрозаводске, работающий на базе городских школ. «Кванториумы» создают по нацпроекту «Образование», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. Каждый из них становится частью сети школьных технопарков России», — написали в сообществе.

Как отметили в группе, четыре кабинета лицея № 40 отремонтировали и оснастили новым оборудованием. Теперь ученики будут использовать микроскопы, цифровые лаборатории, 3D-принтеры, робототехнические наборы и прочее. Кроме того, школьники смогут проводить собственные эксперименты, которых нет в учебной программе.

«Мы давно говорим о современной школе — вот она. Я уверена, что новое оборудование поможет поднять мотивацию школьников к учебе. «Кванториум» даст необходимые условия для того, чтобы каждый ребенок смог реализовать себя и быть успешным. А еще оборудование даст преподавателям профессиональный и творческий рост», — рассказала первый замминистра образования и спорта Карелии Жанна Петрова.