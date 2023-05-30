Ливень с градом прогнозируют в Петрозаводске в ближайшее время

В столице Карелии спрогнозировали резкое ухудшение погоды.
Как говорится в сообщении паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в ближайшие часы в городе ожидается сильный дождь, возможно, с градом.
Как отметили специалисты карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со 2 по 4 июня по ночам и в утренние часы местами по республике Карелия ожидаются заморозки до -2оС.
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