Ливень с градом прогнозируют в Петрозаводске в ближайшее время

В столице Карелии спрогнозировали резкое ухудшение погоды.

Как говорится в сообщении паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в ближайшие часы в городе ожидается сильный дождь, возможно, с градом.



Как отметили специалисты карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со 2 по 4 июня по ночам и в утренние часы местами по республике Карелия ожидаются заморозки до -2оС.