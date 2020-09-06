Ливень затопил Анапу (ФОТО)

Двухдневные проливные дожди затопили курортный город.
В эти выходные на Анапу, после продолжительной засухи, обрушились проливные дожди, затопившие многие улицы курорта, сообщает "Сочи24".
По свидетельствам очевидцев, значительно затруднён проезд по улицам Ленина, Промышленной, Крылова, Омелькова, в других микрорайонах, в том числе в популярном у отдыхающих посёлке Витязево.
Как сообщалось ранее, синоптики заранее предупредили о ливнях с грозой, градом и шквалистым усилением ветра на Черноморском побережье, в том числе в Сочи.
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