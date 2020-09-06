Ливень затопил Анапу (ФОТО)

Двухдневные проливные дожди затопили курортный город.

В эти выходные на Анапу, после продолжительной засухи, обрушились проливные дожди, затопившие многие улицы курорта, сообщает "Сочи24".



Столица на Онего

По свидетельствам очевидцев, значительно затруднён проезд по улицам Ленина, Промышленной, Крылова, Омелькова, в других микрорайонах, в том числе в популярном у отдыхающих посёлке Витязево.



Столица на Онего

Как сообщалось ранее, синоптики заранее предупредили о ливнях с грозой, градом и шквалистым усилением ветра на Черноморском побережье, в том числе в Сочи.