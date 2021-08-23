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Ливневую канализацию, из-за которой Петрозаводск затапливает в дожди, будут реконструировать

Новости. Общество
14:08, 25 Августа 2021
фото: © freepik

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Власти Петрозаводска сделали первый шаг к решению проблемы с затоплением городских улиц во время дождей.

Петросовет сегодня принял решение направить 99 тыс. рублей для подготовки технического задания на разработку проектно-сметной документации по строительству ливневой канализации.

Ранее глава города Владимир Любарский ссылался на финский опыт.

«Интереснее рассмотреть финский опыт деления территории на сегменты. Имеет смысл искать деньги на поэтапное проектирование ливневой канализации в совокупности с очистными сооружениями. В этой связи я бы начал с Древлянки — район располагается выше по рельефу, ливневые стоки оттуда стекают в другие части Петрозаводска и скапливаются», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.

Он также отметил, что строительство подобных сооружений не под силу только городскому и республиканскому бюджету.

«Необходимо рассматривать федеральную помощь, а, возможно, и участие крупного бизнеса в рамках государственно-частного партнерства или концессионного соглашения. Будем определять механизмы и возможные источники финансирования», — добавил Любарский.

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Комментарии

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David.
2021-08-25 14:28:56
Финский опыт? :) Дык надо заново ВСЕ перестраивать! Водоотведение это глобальный комплекс мер, а не просто "дырки в земле и канавки". Даже если что-то маломальское удастся сделать, техрент старательно завалит вам все песком! :)
Кир-нутый 2
2021-08-25 14:18:32
А чем занимались предыдущие мэры и последний сити-менеджер за годы "правления" это где-то лет 20-25 , "осваивались ли" деньги!? на ливневку? Или тоже: болтовня и обещания!?
Когда ж , наконец, появится настоящий хозяйственник, который всё же наведет порядок и хоть начнётся реальное движение!?
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