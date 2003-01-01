Ливневые дожди с грозами и до +25 ℃ прогнозируют в Карелии 11 августа

Синоптики рассказали, к каким сюрпризам погоды стоит готовиться в понедельник.

Завтра в Карелии сохранится комфортная и тёплая погода, сообщили в региональном ЦГМС. Несмотря на приятную прохладу, свойственную августовским дням, средняя температура воздуха будет превышать климатическую норму на 1-2 градуса.



— В ночные часы ожидается от +9℃ до +14℃, в дневное время — от +19℃ до +25℃, — рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, в отдельных районах республики пройдут ливневые дожди с грозами, при этом вода в реках и озёрах прогреется до +24℃ и будет по-прежнему пригодна для купания.