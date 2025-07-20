Ливни и грозы местами ударили по Карелии

На фоне жаркой погоды в некоторых местах в республике прошли ливни с грозами.

По всей Карелии сейчас царит жаркая погода с температурами свыше +25°С. Однако местами по центральным и южным районам республики образовались ливни с грозами.

Карту осадков сегодня, 27 июля, представили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

В паблике при этом воздержались от точной оценки, где именно пройдет гроза — осадки слишком локальны и охватывают небольшую территорию.