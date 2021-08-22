Ливни накроют Карелию ночью

МЧС Карелии предупреждает о непогоде во вторник.

По информации Карельского Гидрометцентра, в течение суток 24 августа местами по республике ожидаются сильные дожди: ночью по южным и центральным районам, днем на юге Карелии.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют жителям республики:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.