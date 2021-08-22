Ливни накроют Карелию ночью

МЧС Карелии предупреждает о непогоде во вторник.
По информации Карельского Гидрометцентра, в течение суток 24 августа местами по республике ожидаются сильные дожди: ночью по южным и центральным районам, днем на юге Карелии.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.
В МЧС рекомендуют жителям республики:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.
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