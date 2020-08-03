Ливни накроют Карелию уже завтра

МЧС Карелии предупреждает о непогоде.

В течение дня 5 августа ожидаются сильные дожди и грозы: ночью и утром преимущественно по южным и центральным районам, днем – по центральным и северным районам.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы и Петрозаводск.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.