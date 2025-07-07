Ливни с грозами и до +25°: какие метеосюрпризы ожидают жителей Карелии 21 июля

Синоптики рассказали о погоде на грядущий понедельник.
21 июля на территории Карелии сохранится жаркая погода, сообщили в гидрометцентре республики. При этом в отдельных районах пройдут ливни с грозами.
— Ночю температурный фон будет варьироваться от +11 до +16°С, на севере похолодает до +7°С, в Петрозаводске днём воздух прогреется до +27°С, — рассказали там.
Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник по региону ожидается высокий (четвёртый) класс пожарной опасности.
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