Ливни с грозами надвигаются на Карелию

Жителей республики предупреждают об ухудшении погодных условий в среду.
По информации Карельского Гидрометцентра, днем 27 июля местами по Карелии ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра до 15 м/с.
Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводский городской округ, сообщили в ЕДДС города.
Ранее синоптики заявили, что лето в Карелии продолжается.
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