Ливни с грозами надвигаются на Карелию

Жителей республики предупреждают об ухудшении погодных условий в среду.

По информации Карельского Гидрометцентра, днем 27 июля местами по Карелии ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра до 15 м/с.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводский городской округ, сообщили в ЕДДС города.

Ранее синоптики заявили, что лето в Карелии продолжается.