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Ливни уничтожили участок дороги на севере Карелии

Новости. Происшествия
12:48, 25 Сентября 2023
фото: © прокуратура Карелии

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Непогода прекратила движение по трассе в Лоухском районе республики.

Как сообщили в паблике Лоухского ДРСУ, временно отсутствует проезд по автодороге «Чупа-Плотина-Чкаловский».

Дожди размыли семиметровый участок трассы на 12 километре. Глубина промоины - до одного метра.

На место выехала техника, которая должна обеспечить временный проезд машин. Оперативную информацию можно получить по номеру 59-99-89. 

Водопропускную трубу должны положить завтра, 26 числа. Отметим, на указанной автодороге сейчас проводят сезонные ремонтные работы.

Напомним, 13 мая из-за резкого подъема паводковых вод были разрушены участки на нескольких трассах в Калевальском районе. В некоторых местах движение транспорта было полностью перекрыто. Ситуацию контролирует прокуратура.

Также сложная обстановка с паводком сложилась в Кемском районе. В обоих районах был введен режим повышенной готовности. В Кемском районе власти готовились к эвакуации населения.

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