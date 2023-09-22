Ливни уничтожили участок дороги на севере Карелии

Непогода прекратила движение по трассе в Лоухском районе республики.
Как сообщили в паблике Лоухского ДРСУ, временно отсутствует проезд по автодороге «Чупа-Плотина-Чкаловский».
Дожди размыли семиметровый участок трассы на 12 километре. Глубина промоины - до одного метра.
На место выехала техника, которая должна обеспечить временный проезд машин. Оперативную информацию можно получить по номеру 59-99-89.
Водопропускную трубу должны положить завтра, 26 числа. Отметим, на указанной автодороге сейчас проводят сезонные ремонтные работы.
Напомним, 13 мая из-за резкого подъема паводковых вод были разрушены участки на нескольких трассах в Калевальском районе. В некоторых местах движение транспорта было полностью перекрыто. Ситуацию контролирует прокуратура.
Также сложная обстановка с паводком сложилась в Кемском районе. В обоих районах был введен режим повышенной готовности. В Кемском районе власти готовились к эвакуации населения.
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