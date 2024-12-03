Парочка редких мимолетных гостей попала в объектив петрозаводского фотографа

Белощекие казарки запоздали с перелетом и устроили миграционную стоянку на берегу Онежского озера.

Фотограф Александр Пауков заметил на берегу Онежского озера редких гостей — парочку белощеких казарок. До недавнего времени эти водоплавающие птицы считались редким видом и были занесены в Красную Книгу России, однако сейчас ареал обитания вида расширился, и численность этих изящных птиц возросла.

«Поздно залетели, пара белощеких казарок остановились в городе. Видимо зима совсем поджимает запоздавших с перелетом птиц», — поделился фотограф.