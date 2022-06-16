Любарский нашел бутылку во время заплыва на каяке (ВИДЕО)

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о находке в соцсети.
Во время водной прогулки мэр Петрозаводска Владимир Любарский обнаружил плавающую бутылку, вытащил ее из воды и взял с собой.
«Когда при занятии водным плоггингом вдруг вспоминается из 90-х — «Гражданин, бутылочку не выбрасывайте», — написал в соцсети мэр и прикрепил видео.
Плоггинг - экологическое движение, при котором бег сочетается со сбором мусора.
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