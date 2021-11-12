Любарский назвал «ручниками» тех, кто убирает снег с улиц Петрозаводска

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как идет уборка от снега улиц города.

«По оперативной информации „ТехРента“, днем работают более 50 ручников. Они убирают тротуары, остановки и пешеходные переходы практически во всех районах города», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

По его словам, очисткой и подсыпкой дорог и тротуаров сегодня занимается более 20 единиц техники.

Он так же перечислил улицы, откуда ночью вывозился снег. В их числе улицы Куйбышева, Муезерская, Красноармейская, проспекты Карла Маркса и Ленина, площадь Гагарина, Советский мост.