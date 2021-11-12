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Любарский назвал «ручниками» тех, кто убирает снег с улиц Петрозаводска

Новости. Общество
12:16, 07 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как идет уборка от снега улиц города.

«По оперативной информации „ТехРента“, днем работают более 50 ручников. Они убирают тротуары, остановки и пешеходные переходы практически во всех районах города», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

По его словам, очисткой и подсыпкой дорог и тротуаров сегодня занимается более 20 единиц техники.

Он так же перечислил улицы, откуда ночью вывозился снег. В их числе улицы Куйбышева, Муезерская, Красноармейская, проспекты Карла Маркса и Ленина, площадь Гагарина, Советский мост.

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Комментарии

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Саныч
2021-12-07 12:51:10
Те, которые на машинах - "колесники", надо полагать?
dikas
2021-12-07 12:36:06
Каким образом, 50 ручников могут убрать практически все тротуары ,остановки и улицы в городе.Любарский суперменов что-ли набрал в штат.
David.
2021-12-07 12:35:26
Городишко так построен и что самое печальное, продолжает строится , что его механизированная уборка в принципе не возможна! Кругом заборчики, барьерчики, бордюрчики. Про снег и его уборку вообще никто не думает. Поэтому эти ваши " ручники" :) будут чистить до морковкиного заговенья, тратя на уборку огромные деньги впустую. :)
Вася
2021-12-07 12:28:23
Что там на фото,Россия вперед?
Гость
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