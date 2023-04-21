Любарский о своем решении поехать на СВО: «Жене сказал во вторую очередь»

В эксклюзивном интервью мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о том, как родные и близкие восприняли его решение уйти в зону СВО.

— Кому вы самому первому сказали, что вступаете в «Ахмат» и едете воевать?

— Главе республики.

— Раньше, чем жене?

— Жене во вторую очередь.

— Почему?

— Это, может, неправильно. Но жизнь так сложилась. Служба всегда была для меня на первом месте. Как и для моих родителей. Они жили работой и для меня тоже служба всегда шла впереди.

— Что конкретно сказал Артур Парфенчиков, когда Вы ему позвонили и сообщили о своем решении?

— Для начала он помолчал. Наверное, как-то переваривал эту информацию. Потом он спросил, уверен ли я в своем решении и, получив ответ, сказал, что понимает и поддерживает.

Он сказал: «Ты, наверное, ожидал, что я скажу что-то другое, но я тебя, Володя, понимаю, я тебя поддерживаю. Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы ты все-таки вернулся сюда и дальше работал в моей команде».

Я не скрываю, что и сам бы этого хотел, но для меня первичной задачей сейчас является исполнение воинского долга в зоне специальной военной операции. Все остальное уходит на второй план.

— Как Ваше решение восприняли близкие?

— Очень тяжело, и я, безусловно, их понимаю. Самая тяжелая история — это мама.



— Мама знает?

— Нет, мама не знает. Маме 87 лет, у нее уже не тот возраст и не то состояние, чтобы можно было сказать ей об этом. Она уже не встает, постоянно с сиделками. Видимо, я скажу ей, что еду куда-то в обычную командировку.



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