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Любарский объяснил, почему Петрозаводск утопает в мусоре

Новости. Общество
09:56, 26 Мая 2023
фото: © Владимир Любарский / ВК

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В частности, глава Петрозаводска сослался на проблемы с вывозом крупного мусора.

В четверг, 25 мая, в мэрии карельской столицы прошло совещание по вывозу мусора. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава города Владимир Любарский. 

«Нынешняя ситуация с контейнерными площадками имеет не одну причину. Культура утилизации отходов в городе на низком уровне – люди не знают, что, куда и как можно выбрасывать. Но этот фактор – точно не первопричина сложившейся ситуации. Прокурор города призвал «Карельского экологического оператора» не допускать перенакопления крупногабаритного мусора на контейнерных площадках. Именно из-за неудовлетворительного вывоза КГО в городе чуть ли не в каждом дворе образовались стихийные свалки», - заявил градоначальник.

По его словам, согласно СанПиНу крупногабаритный мусор необходимо вывозить не реже одного раза в неделю по мере накопления.

«Во-первых, регоператор фразу «по мере накопления» трактует так, как ему выгодно – не стоит путать накопление и перенакопление. А во-вторых, мониторинг специалистов мэрии показал, что крупногабаритные отходы с некоторых площадок не вывозят неделями. Лишь один пример – у дома №11 на Ругозерском переулке КГО никто не вывозил минимум с 11 мая», - заявил Любарский.

На совещании представитель Минприроды рассказала, что юридические отношения министерства с регоператором таковы, что за плохую работу по вывозу мусора предусмотрена только одна санкция – расторжение контракта.

«Понятно, что допустить такого мы сейчас не можем – город погрязнет в мусоре, пока Минприроды найдет нового регоператора. Но сам факт отсутствия других штрафных санкций – в корне неверен. Буду выступать с инициативой внести в соглашение с регоператом соответствующие изменения – за срыв графика штрафы должны быть», - заявил глава Петрозаводска.

Он также предложил руководству «КЭО» на своем сайте публиковать график вывоза КГО, чтобы каждый человек смог зайти и посмотреть, когда с его контейнерной площадки увезут крупногабарит.

«Позиция регоператора по проблеме проста – в компании считают нынешний тариф недостаточным, - отметил Любарский. - Один из их доводов – чтобы получить хороший сервис, нужно наполнить его финансами. Безусловно, и это справедливо: в Карелии действительно один из самых низких тарифов на вывоз мусора. Но считаю, что к этому вопросу необходимо вернуться после того, как в городе у контейнерных площадок не будет стихийных свалок. Решать в нынешних условиях – просто неправильно».

Кроме того, он обратил внимание на шины и строительный мусор на контейнерных площадках. Горожане должны выбрасывать эти отходы за дополнительную плату.

«В противном случае – их ждет штраф. Но если к ответственности привлечь никого не получилось, такие свалки должна ликвидировать либо мэрия, либо управляющие компании и ТСЖ», - отметил градоначальник.

В ближайшее время администрация заключит контракт на один миллион рублей по ликвидации таких свалок за бюджетный счет. Также в мэрии хотят установить несколько стационарных контейнеров для сбора шин. 

Ранее мы сообщали о том, что жители Петрозаводска массово жалуются в соцсети на заваленные мусором контейнерные площадки.

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