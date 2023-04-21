Любарский объяснил, почему сняли плакат ЧВК «Вагнер» со стены универмага в Петрозаводске

«Попытка вооруженного военного мятежа – это то, что ставит под угрозу само существование нашей страны», - заявил глава Петрозаводска.

Владимир Любарский на своей странице в социальной сети объяснил, почему сняли плакат со стены здания универмага «Карелия-Маркет».



«Попытка вооруженного военного мятежа, особенно сейчас, в период максимально острой внешней опасности – это то, что ставит под угрозу само существование нашей страны и направлено на разжигание гражданской войны, - заявил глава города.



Мы способствовали набору в ЧВК, разместили их баннер, принимали гробы, хоронили бойцов – но все это было связано с проведением СВО, а никак не с тем, что происходит сейчас. Все в наших руках – наша страна, наше будущее и наши дети».



Напомним, плакат частной военной компании убрали в День города, 24 июня.