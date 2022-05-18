Любарский объяснил, зачем поливальные машины работают на дорогах Петрозаводска в дождь

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал об уборке городских трасс с помощью поливальных машин.

Подписчики в соцсетях обратились к Владимиру Любарскому с вопросом о целесообразности работы поливальных машин в дождь. Петрозаводчане прислали фото — и видеодоказательства обнаруженных «преступлений».

«Владимир Константинович, здравствуйте. Хотел бы обратить Ваше внимание на „уборку“ улицы — дело происходит на улице СКЗ. Я понимаю, дело нужное — удалять пыль, грязь с проезжей части нужно, но не в такую погоду. Вопрос — зачем так делать?» — пишут подписчики Петрозаводска.

Владимир Петрозаводска поблагодарил горожан за бдительность, отметив, что в данном случае никакого злого умысла у дорожников нет.

«Дело в том, что убирать спрессованный песок в сухую погоду проблематично, дорогу приходится несколько раз проливать. В дождь все проще. Песок уже мокрый и поливомойка его разбивает, потом работают подметальные машины», — пояснил мэр.