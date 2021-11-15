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Любарский обратился к бизнесу с предложением о судьбе прибрежной зоны Петрозаводска

Новости. Общество
16:07, 19 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский предложил потенциальным инвесторам разработать единый план развития всей прибрежной зоны Онежского озера.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 1. Карелия».

«Здесь не должно быть фрагментарных, точечных решений. Я уже обращался и еще раз повторюсь, обращаясь к инвесторам: давайте рассмотрим и принесем горожанам на рассмотрение комплексный проект развития набережной от «Курса» до устья Неглинки. Таким образом, чтобы мы понимали, что там будет в перспективе. Где будет сквер, где, если есть необходимость, мы построим кафе, где детский веревочный парк и так далее. Я сейчас абсолютно условно называю предназначение этих объектов. Концептуально, та площадь, которая сейчас занята парками, скверами и так далее, в любом случае, должна сохраниться… Так чтобы это было равномерно распределено и было единым целым», — объяснил мэр города.

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Комментарии

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Zim
2021-11-19 17:44:07
А разве не профессионалы - архитекторы должны разрабатывать единый план обустройства набережной? Разве уровень бизнесменов, аля его друг Красулин?
Для начала мэр может убрал бы своего «Дельфина» из устья Неглинки и сарай проката лодок? Зачем Петрозаводск позорить? Представляете, что с такими подходами они там наляпают?
Вася
2021-11-19 17:44:06
Да... из глобальных проектов... лично мне нравится идея постройки тоннеля в Кижи.
demari
2021-11-19 17:19:05
Петрозаводск устал от от мэра. Поменяйте. Этот захромал. :)
Hовый
2021-11-19 17:33:33
demari, многониковый, куртку свою желтую поменяй. Зима близко :)
горский еврей
2021-11-19 17:17:31
Владимир Любарский молодец. Таким и должен быть мэр креативного города. Отличающийся своей неповторимостью и оригинальностью. Даже будучи на больничной койке, для него главная задача – это решение проблем жителей. Но, что скажут жители нижней Ключевой на то, что их район не входит в единый план развития. Разве они не относятся к прибрежной зоне Онежского озера? Речь ведь шла о всей береговой линии. С уважением.
David.
2021-11-19 16:37:28
Верни кафе на набережную!
Д.Ю
2021-11-19 16:49:30
David., шашлыки под Владимирский централ?
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