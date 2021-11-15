Любарский обратился к бизнесу с предложением о судьбе прибрежной зоны Петрозаводска

Глава Петрозаводска Владимир Любарский предложил потенциальным инвесторам разработать единый план развития всей прибрежной зоны Онежского озера.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 1. Карелия».

«Здесь не должно быть фрагментарных, точечных решений. Я уже обращался и еще раз повторюсь, обращаясь к инвесторам: давайте рассмотрим и принесем горожанам на рассмотрение комплексный проект развития набережной от «Курса» до устья Неглинки. Таким образом, чтобы мы понимали, что там будет в перспективе. Где будет сквер, где, если есть необходимость, мы построим кафе, где детский веревочный парк и так далее. Я сейчас абсолютно условно называю предназначение этих объектов. Концептуально, та площадь, которая сейчас занята парками, скверами и так далее, в любом случае, должна сохраниться… Так чтобы это было равномерно распределено и было единым целым», — объяснил мэр города.