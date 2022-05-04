Любарский опубликовал карту туалетов, которые откроют двери перед жителями Петрозаводска 9 мая

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что ряд организаций карельской столицы готовы открыть двери своих туалетов во время шествия «Бессмертного полка».

Во время празднования Дня Победы ряд организаций готовы пустить горожан в свои туалеты. Об этом рассказал Владимир Любарский в соцсети.

«Понимая, что послезавтра в центре города будут тысячи людей, особенно во время шествия „Бессмертного полка“, проговорили этот вопрос со всеми работающими поблизости организациями. Они откроют свои двери для нуждающихся. Естественно, в дополнение к мобильным туалетам, которые город установит на площади Кирова и в Зарецком парке», — заявил он.

Любарский опубликовал список туалетов и время их работы.

1) Зарецкий парк (за стелой) — 9.00-23.00;

2) пл. Кирова, на тротуаре слева от музея «Кижи» — 9.00-23.00.

На время «Бессмертного полка»:

1) пл. Ленина, 1 — Центр народного творчества и культурных инициатив РК — 12.00-14.00

2) пл. Ленина, 1 — Национальный музей РК — 12.00-14.00

3) ул. Андропова, 2 — Министерство природных ресурсов и экологии — 12.00-14.00

4) ул. Кирова, 2 — Торговый дом «Карелия Маркет» — 12.00-14.00

5) пр. Карла Маркса, 19, Театр кукол Республики Карелия — 12.00-14.00

6) пр. Карла Маркса, 19, Государственный Национальный театр РК — 12.00-14.00

«Не стесняйтесь обращаться к волонтерам праздника — они подскажут, где ближайший туалет», — заявил мэр Петрозаводска и опубликовал карту туалетов.

Ранее горожане заявляли, что водители маршрутных автобусов облюбовали место, где они одновременно трапезничают, а затем испражняются.