890x80
Реклама
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
Россиянам рассказали о неожиданном вреде смартфонов для здоровья
06.05.2022 22:00
Банки урезали выдачу кредитов жителям России
06.05.2022 18:40
Почему Старая Кукковка может претендовать на звание самого мрачного района Петрозаводска
Сегодня 09:40
Официальное число погибших из Карелии во время спецоперации на Украине достигло 11 человек
Сегодня 14:21

Любарский опубликовал карту туалетов, которые откроют двери перед жителями Петрозаводска 9 мая

Новости. Общество
16:35, 07 Мая 2022
фото: паблик «Живой Петрозаводск»

Новости партнеров

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что ряд организаций карельской столицы готовы открыть двери своих туалетов во время шествия «Бессмертного полка».

Во время празднования Дня Победы ряд организаций готовы пустить горожан в свои туалеты. Об этом рассказал Владимир Любарский в соцсети.

«Понимая, что послезавтра в центре города будут тысячи людей, особенно во время шествия „Бессмертного полка“, проговорили этот вопрос со всеми работающими поблизости организациями. Они откроют свои двери для нуждающихся. Естественно, в дополнение к мобильным туалетам, которые город установит на площади Кирова и в Зарецком парке», — заявил он.

Любарский опубликовал список туалетов и время их работы.

1) Зарецкий парк (за стелой) — 9.00-23.00;
2) пл. Кирова, на тротуаре слева от музея «Кижи» — 9.00-23.00.
На время «Бессмертного полка»:
1) пл. Ленина, 1 — Центр народного творчества и культурных инициатив РК — 12.00-14.00
2) пл. Ленина, 1 — Национальный музей РК — 12.00-14.00
3) ул. Андропова, 2 — Министерство природных ресурсов и экологии — 12.00-14.00
4) ул. Кирова, 2 — Торговый дом «Карелия Маркет» — 12.00-14.00
5) пр. Карла Маркса, 19, Театр кукол Республики Карелия — 12.00-14.00
6) пр. Карла Маркса, 19, Государственный Национальный театр РК — 12.00-14.00

«Не стесняйтесь обращаться к волонтерам праздника — они подскажут, где ближайший туалет», — заявил мэр Петрозаводска и опубликовал карту туалетов.

Ранее горожане заявляли, что водители маршрутных автобусов облюбовали место, где они одновременно трапезничают, а затем испражняются. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.05.2022, 16:27
«Приезжает водитель к поставщику в Финляндии. Ему отвечают, нет, мы грузить не будем»
03.05.2022, 15:00
«У меня не осталось ничего в России»: Олег Тиньков попрощался со своим банком и заявил, что «забирает из страны» бренд Tinkoff
03.05.2022, 08:48
Сергей Маковецкий в Петрозаводске: «Не помню, когда ещё на премьерах так принимали спектакли, как сегодня»
04.05.2022, 12:49
Бывшую правительственную дачу в Карелии приватизируют в состоянии разрухи
05.05.2022, 11:03
Синоптики рассказали, каким будет май в Карелии
01.05.2022, 13:47
Спикер Петросовета в шоке: две женщины ночью «глумились над чувствами жителей Петрозаводска» (ВИДЕО)

Аналитика

06.05.2022 18:00
Обществоведение
Продажа «автохлама» или коррупция?
Экс-руководитель «Карелавтотранса» Дмитрий Школин считает, что его зря судят за продажу сожительнице двух старых автомобилей-«развалюх» за скромные деньги.
Везет с «Петровичем»
06.05.2022 17:23
Этот День Победы: как будем отмечать 9 мая
05.05.2022 15:14
«Дискомфортная городская среда»
04.05.2022 14:26
«Рискуют от безысходности»: как санкции ударили по грузоперевозкам в Карелии
29.04.2022 16:54
Вся аналитика

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.