Любарский поделился в соцсети рассказом боевого товарища

Сочинение «Солдат и ночь» станет частью полноценной книги.
Экс-глава Петрозаводска Владимир Любарский 18 сентября в личном профиле поделился рассказом боевого товарища, о котором рассказал ранее.
«Доброе утро всем. Рассказ Штатива. Распечатал в отпуске и носит с собой еще не написанную до конца книгу. Дай ему Бог здоровья», — написал Любарский.
К посту он приложил фото рассказа под названием «Солдат и ночь».
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