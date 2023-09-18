Любарский поделился в соцсети рассказом боевого товарища

Сочинение «Солдат и ночь» станет частью полноценной книги.

Экс-глава Петрозаводска Владимир Любарский 18 сентября в личном профиле поделился рассказом боевого товарища, о котором рассказал ранее.

«Доброе утро всем. Рассказ Штатива. Распечатал в отпуске и носит с собой еще не написанную до конца книгу. Дай ему Бог здоровья», — написал Любарский.

К посту он приложил фото рассказа под названием «Солдат и ночь».