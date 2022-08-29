Любарский показал спасенные исторические документы в Петрозаводске (ФОТО)

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что в городе были восстановлены важные архивные документы.

В столице Карелии были восстановлены в бумажном виде и оцифрованы три схемы Петрозаводска 1970, 1975 и 1978 годов. Об этом рассказал Владимир Любарский.

«Благодаря помощи Института по проектированию и изысканиям автомобильных дорог „Союздорпроект“ нам удалось спасти исторические документы, хранившиеся в геодезическом архиве управления архитектуры и градостроительства», — заявил он.

Любарский сообщил, что архивные документы «за десятилетия активного использования истерлись, истлели и пришли в полную негодность».

«Работа специалистов из Москвы заняла около двух месяцев. Теперь схемы восстановлены, и мы на десятилетия уверены за сохранность этого важного исторического наследия. Чьей-то заботливой рукой на одном из планов сбоку написано карандашом „Хранить для уточнения старых прежних адресов и отводов“. Не преувеличу, если скажу, что эти карты имеют огромное значение для города», — сообщил мэр Петрозаводска.

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