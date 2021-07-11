Любарский попросил помочь ему выбрать фото на календарь 2022 года

Глава Петрозаводска считает, что это должно быть изображение объекта благоустройства, которое достойно представит лицо города и передаст его особую атмосферу и обаяние.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал своим подписчикам, что каждый год администрация заказывает изготовление небольшой партии календарей с какой-то городской символикой.

«Конечно, вопрос о том, что должно быть изображено на календаре – 2022, возможно, не самый острый сегодня. Но он все же достоин нашего с вами обсуждения. Наши календари украсят не только кабинеты администрации. Они будут вручены партнерам города, деловым и почетным гостям Петрозаводска. А значит они должны выполнить свое главное предназначение – достойно представить лицо нашего города и передать его особую атмосферу и обаяние».

По мнению Любарского, для изготовления городского календаря на будущий год, было бы неплохо использовать изображение какого-то объекта благоустройства, который появился или был серьезно обновлен в прошлом году, когда готовились отмечать 100-летие Карелии.

Любарский предложил три варианта на выбор: стела воинской славы, возможно, вид сверху, обновленный и перенесенный на новое место памятный знак – «Дерево дружбы», или перспектива проспекта Ленина с его обновленными фасадами и новыми вывесками.

Проголосовать можно на странице Владимира Любарского в ВК. Там же, в комментариях, можно предложить мэру свой вариант фото.

«В том случае, если оригинальные идеи наберут много лайков, они тоже примут участие в отборе. Давайте вместе решим, как нам представить наш город, каким мы с вами его видим», - призвал Любарский.