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Любарский попросил помочь ему выбрать фото на календарь 2022 года

Новости. Общество
07:15, 12 Июля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска считает, что это должно быть изображение объекта благоустройства, которое достойно представит лицо города и передаст его особую атмосферу и обаяние.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал своим подписчикам, что каждый год администрация заказывает изготовление небольшой партии календарей с какой-то городской символикой.

«Конечно, вопрос о том, что должно быть изображено на календаре – 2022, возможно, не самый острый сегодня. Но он все же достоин нашего с вами обсуждения. Наши календари украсят не только кабинеты администрации. Они будут вручены партнерам города, деловым и почетным гостям Петрозаводска. А значит они должны выполнить свое главное предназначение – достойно представить лицо нашего города и передать его особую атмосферу и обаяние».

По мнению Любарского, для изготовления городского календаря на будущий год, было бы неплохо использовать изображение какого-то объекта благоустройства, который появился или был серьезно обновлен в прошлом году, когда готовились отмечать 100-летие Карелии.

Любарский предложил три варианта на выбор: стела воинской славы, возможно, вид сверху, обновленный и перенесенный на новое место памятный знак – «Дерево дружбы», или перспектива проспекта Ленина с его обновленными фасадами и новыми вывесками.

Проголосовать можно на странице Владимира Любарского в ВК. Там же, в комментариях, можно предложить мэру свой вариант фото.

«В том случае, если оригинальные идеи наберут много лайков, они тоже примут участие в отборе. Давайте вместе решим, как нам представить наш город, каким мы с вами его видим», - призвал Любарский.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-07-12 10:35:59
Символы города: "Невский Пассаж", оградки!
нетюлень
2021-07-12 09:54:00
Оградки на Ленина - незабываемый объект!
Студент бывший
2021-07-12 09:38:19
Можно наш дом ,покрашенный с одной стороны на половине фото,а на второй: наш двор разрушенный и дом не крашенный , с другой стороны,который для жителей в нем!
Катерина Макарова
2021-07-12 09:28:34
Все вакцины мира фоном , а спутник крупным планом….
Алекс Самоса
2021-07-12 09:18:27
себя любимого вместе с парфенчиковым
Бриг
2021-07-12 10:02:32
Алекс Самоса, +100500 ))
Пустышки ,обычно детям дают ))
Изя
2021-07-12 09:09:28
Может кто то помог бы ему начать хоть как то работать :)
Алекс Самоса
2021-07-12 09:19:39
Изя, они все так работают.то ртом щёлкают то руками размахивают
наташка
2021-07-12 09:04:18
Себя на самокате
Гость
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