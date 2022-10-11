Любарский поручил выяснить, почему «разбежались правая рука и левая нога» администрации Петрозаводска

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский попросил администрацию разобраться, почему чиновники дали в СМИ противоречивую информацию о выделении бюджетных денег.

Эту тему градоначальник затронул на сегодняшнем совещании в мэрии города.

По его словам, в СМИ было опубликовано заявление администрации о том, что работы по освещению одного из скверов города отложены из-за нехватки денег в бюджете. Одновременно власти объявили аукцион, чтобы заключить контракт для проведения этих работ.

«Где-то правая рука и левая нога городской администрации разбежались между собой и ввели в заблуждение горожан. Не хочется выглядеть странными, поэтому, я думаю, что это должно быть предметом для разбирательства с публичным отражением этого результата. Потому что мы за свои слова должны отвечать», — сказал Любарский.