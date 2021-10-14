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Любарский посетовал на вандалов, портящих «один из символов города» на трансформаторной будке

Новости. Общество
08:20, 14 Октября 2021
фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский предложил обсудить с общественниками, как направить в мирное русло энергию уличных художников, чтобы они перестали называться вандалами.

Об этом мэр написал на своей странице Вконтакте.

«Друзья, на днях граффити с чайкой на трансформаторной подстанции на Онежской набережной обновили. К сожалению, рисунок, который стал одним из символов города, как и остановки, скамейки, заборы и стены домов регулярно подвергается нападкам вандалов. Компания „ОРЭС-Петрозаводск“ вынуждена была освежить внешний вид своего объекта в туристическом центре города, за что им большое спасибо. Убежден, что эту проблему отчасти удастся решить, направив прыть уличных художников в мирное русло, предоставив поверхности для творчества», — написал Любарский.

По его словам, сегодня он обсуждал этот вопрос с общественником Кириллом Прохоровым.

«Есть несколько вариантов — от возможности организовывать небольшие городские конкурсы для любителей до серьезного фестиваля с участием профессиональных художников из разных городов. Идея правильная, городская администрация ее всецело поддерживает, но необходима серьезная подготовительная работа и поиск источников финансирования», — считает мэр.

Он предложил составить список подходящих объектов — трансформаторные и водоносные подстанции, заборы, нежилые здания, промышленные территории.

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Комментарии

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Off
2021-10-14 10:13:56
Чайка мутант .
А что это за сортир на набережной ? Ничего эстетичней не могли сделать ? Хот ..чего от педроссов ждать ? )))

Русский
2021-10-14 09:57:07
Этих общественников надо в первую очередь на причастность проверить. Учитывая, что ихний главарь принимал участие в массовых беспорядках, был задержан и оштрафован.
комба
2021-10-14 08:33:00
Назад в будущее. Пусть обратится к опыту большевиков.
Бабенка
2021-10-14 08:31:32
Работать некому - все общественники
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