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Любарский посоветовал жителям Петрозаводска чаще обращаться в прокуратуру

Новости. Общество
08:05, 25 Февраля 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Для решения многих проблем у властей города не хватает полномочий, отметил глава столицы Карелии Владимир Любарский в очередном обращении.

Как рассказал Владимир Любарский, к нему обратились представители совета дома №7 по улице Кирова и пожаловались, что в пятницу, 18 февраля, у них не было газа. Причина оказалась банальная - закончился газ в емкостях. В компании "Карелгаз" жильцам ответили, что они ни при чем, и этим занимается отдельная газовая служба.

«В результате безалаберности такого руководителя несколько домов остались вечером без газа и такое случается уже не первый раз. Что-то надо делать!», - написали Любарскому жильцы.

В ответ градоначальник встал на сторону горожан, но признался, что «администрация города не имеет практических рычагов влияния на коммерческие предприятия, каковым является любое акционерное общество».

В качестве рекомендации горожанам, оказавшимся в похожей ситуации, Владимир Любарский процитировал свой ответ:

«Я бы не стеснялся по таким вопросам в ту же прокуратуру жалобу написать. Мы по своей части отработаем. Ваше обращение передано в "Карелгаз". Сотрудники компании должны вам позвонить».

«Повторюсь, чувствуете, что ваши права нарушают, не стесняйтесь обращаться в надзорные ведомства, у которых есть соответствующие полномочия». 

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