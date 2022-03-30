Любарский поздравил горожан с годовщиной присвоения Петрозаводску звания «Город воинской славы»

Мэр карельской столицы Владимир Любарский опубликовал в соцсети поздравление с присвоением Петрозаводску звания «Город воинской славы».

«Сегодня, в этот памятный день, мы чествуем великое поколение победителей, которое с честью выдержало все испытания и невзгоды. Прошли годы. Раны затянулись. А историки все еще продолжают спорить, как нашим предкам удалось одолеть силу, которая прежде не знала поражений и рвалась к победе», — написал Владимир Любарский в соцсети.

Мэр Петрозаводска также опубликовал текст стихотворения Анны Ахматовой «Мужество».

Напомним, шестого апреля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Петрозаводску звания «Город воинской славы».