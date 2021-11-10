Любарский поздравил полицейских Карелии с днем милиции словами песни Высоцкого

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский процитировал произведение Владимира Высоцкого, поздравляя полицейских с профессиональным праздником.

Владимир Любарский опубликовал поздравление в соцсети, сопроводив его строчкой из произведения Владимира Высоцкого: «Побудьте день вы в милицейской шкуре — вам жизнь покажется наоборот». Полицейских мэр Петрозаводска поздравил с днем милиции.

«Друзья, те кто служил в милиции и кто сейчас на посту — теперь уже в полиции, ветераны, наставники, начальники и подчинённые. Всех от души с профессиональным праздником! Пусть удача сопровождает ваш нелёгкий труд, а здоровье никогда не подводит! С днём милиции!», — заявил он.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 10 ноября.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков поздравил сотрудников органов внутренних дел Карелии.