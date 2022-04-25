Любарский поздравил с днем рождения свою предшественницу на посту главы Петрозаводска

Владимир Любарский вспомнил, как нелегко пришлось бывшей главе города Ирине Мирошник во время пандемии.

Мэр столицы Карелии напомнил горожанам, что сегодня день рождения отмечает Ирина Мирошник.

«За время работы Ирине Юрьевне не раз довелось столкнуться с серьезными вызовами, — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети. — Достаточно вспомнить, как непросто далась нашему городу наука — жить и работать в условиях коронавирусных ограничений. Поводов для переживаний и тревог тогда было немало».

Любарский пожелал своей предшественнице крепкого здоровья и новых профессиональных достижений.