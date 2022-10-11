Любарский предлагает жителям Петрозаводска следить за передвижением снегоуборочной техники онлайн

Глава столицы Карелии приглашает петрозаводчан присоединиться к тестированию онлайн-карты передвижения снегоуборочной техники по городу.

Власти города проводят тестирование системы онлайн мониторинга передвижения снегоуборочной техники. Пока на карте отображаются машины подрядчика, ООО «Кондопожское ДРСУ», но вскоре подключатся и субподрядчики. Следить за тем, как и где идет уборка можно круглосуточно. Об этом глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети.

«Да, сайт не слишком красочный, но функциональный. Все понятно и прозрачно. И что еще немаловажно — это не стоило бюджету города ни копейки», — отметил мэр города.

Ссылку на онлайн-карту разметили на главной странице сайта городской администрации в разделе «Актуально».

Ранее мэр Петрозаводска объяснил, почему заявки населения на уборку снега выполняются не сразу.